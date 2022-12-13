انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر.. الكندوز بـ 160 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت اسعار اللحوم اليوم، الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، على استقرارها في الأسواق، والتي تكون مختلفة عن أسعار أمس، وأسعار أول أمس، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى.

اسعار اللحوم اليوم

وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي عند 66 جنيه للكيلو، وزن 300 كيلو.

أسعار اللحوم الكندوز بين 160 و190 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي عند 70 جنيه للكيلو، وزن 250 كيلو.

أسعار اللحوم الضاني ما بين 170 جنيه و200 جنيه.

أسعار كيلو عرق التربيانكو تراوحت ما بين 150 جنيه و170 جنيه.

أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيه و180 جنيه.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي عند 65 جنيه للكيلو، وزن 400 كيلو.

سعر كيلو اللحم البقري اليوم

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 170 و180 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي عند 70 جنيه للكيلو، وزن 500 كيلو.

أسعار كيلو كيلو السجق البلدي ما بين 150 جنيه و160 جنيه.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 73 جنيه للكيلو، وزن 400 كيلو.

أسعار كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيه و180 جنيه.

وسجل سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي عند 77 جنيه للكيلو، وزن 200 كيلو.

سعر اللحم البرازيلي اليوم

أسعار كيلو اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيه.

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 160 جنيه و200 جنيه.

أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 170 جنيه و200 جنيه.

أسعار الأستيك والبفتيك تراوحت ما بين 160 جنيه و170 جنيه.

أسعار السجق البلدي ما بين 150 جنيه إلى 160 جنيه للكيلو.

اسعار اللحوم المجمدة اليوم

سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيه.

سعر كيلو السجق 50 جنيه، كيلو الكبدة 87 جنيه.

سعر كيلو لحم عروق الفليتو البرازيلي 110 جنيه.

سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 95 جنيه.

توافر اللحوم بأسعار مناسب للمواطنين

ويذكر إن الحكومة تعمل على توافر أسعار اللحوم في الأسواق لتناسب احتياجات المواطنين، وتكون بسعر مناسب سواء اللحوم البلدي أو الحية، والتي تكون في المجمعات الاستهلاكية أو في منافذ وزارة الزراعة، فيما شهدت الأسعار استقرار خلال الفترة الماضية.