انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني 12 ديسمبر.. “سبق اليورو”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 12 ديسمبر، استقرارا، بعد موجة الارتفاع الكبيرة خلال المدة الماضية مقابل الجنيه المصري، وبعد الأسعار القياسية للعملات أمام الجنيه وبعد أن وصل إلى أكثر من 30 جنيهًا.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي

شهد سعر الحنيه الاسترليني، ارتفاعا خلال أول أسبوع في ديسمبر الحالي، وكسر حاجز الـ 30 جنيهًا أول مرة أمام الجنيه المصري، وسجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.16 جنيها للشراء، و30.2 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر، نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل اليوم الإثنين 12ديسمبر نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل اليوم الإثنين 12ديسمبر 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل اليوم الإثنين 12ديسمبر 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل اليوم الإثنين 12ديسمبر 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.