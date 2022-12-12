انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت تسليم المصنع.. “الطن بقى نار”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زادت أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم الإثنين 12ديسمبر، وارتفعت بشكل كبير مع بداية صباح اليوم، وبعد أن أعلن حديد عز وحديد السويس ارتفاع الأسعار 1000 جنيه، في الطن الواحد، مقارنة بـ سعر الحديد أمسِ.

أسعار الحديد والأسمنت تسليم المصنع

أسعار الحديد اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في المصنع، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 12 ديسمبر.

سعر حديد السويس للصلب

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 20350 جنيهًا

سعر حديد بشاي للصلب

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 21205 جنيهًا للطن.

سعر حديد عز

سجل اليوم الإثنين 12ديسمبر نحو 20450 جنيهًا للطن

سعر حديد الجيوشي للصلب

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر 20300 جنيهًا

سعر حديد المراكبي

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر 20330 جنيها للطن

سعر حديد الجارحي

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 21100 جنيه للطن

سعر حديد المصريين

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر 20350 جنيهًا للطن

أسعار الأسمنت اليوم

طن أسمنت وادي النيل

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر 1610 جنيهات للطن.

سعر أسمنت السويدي

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1720 جنيهًا للطن

سعر أسمنت لافارج «المخصوص»

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1620 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العربية المسلح

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1650 جنيهًا

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1528 جنيهًا للطن.

سعر «الأسمنت الأبيض العادة»

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 2.600 جنيه للطن

سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء»

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 3100 جنيه للطن

فيما سجل متوسط طن «رويال العادة»

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر الأسمنت الأبيض نحو 3000 جنيه.

سعر أسمنت حلوان اليوم

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1650 جنيهًا للطن

سعر الأسمنت المقاوم «السويس للأسمنت»

سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1750 جنيهًا للطن.