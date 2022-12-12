أسعار الحديد والأسمنت تسليم المصنع.. “الطن بقى نار”

رياض - احمد صلاح - زادت أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم الإثنين 12ديسمبر، وارتفعت بشكل كبير مع بداية صباح اليوم، وبعد أن أعلن حديد عز وحديد السويس ارتفاع الأسعار 1000 جنيه، في الطن الواحد، مقارنة بـ سعر الحديد أمسِ.
أسعار الحديد
أسعار الحديد والأسمنت تسليم المصنع
أسعار الحديد اليوم
سعر حديد السويس للصلب
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 20350 جنيهًا
سعر حديد بشاي للصلب
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 21205 جنيهًا للطن.
سعر حديد عز
سجل اليوم الإثنين 12ديسمبر نحو 20450 جنيهًا للطن
سعر حديد الجيوشي للصلب
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر 20300 جنيهًا
سعر حديد المراكبي
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر 20330 جنيها للطن
سعر حديد الجارحي
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 21100 جنيه للطن
سعر حديد المصريين
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر 20350 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت اليوم
طن أسمنت وادي النيل
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر 1610 جنيهات للطن.
سعر أسمنت السويدي
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1720 جنيهًا للطن
سعر أسمنت لافارج «المخصوص»
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1620 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العربية المسلح
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1650 جنيهًا
سعر طن أسمنت العسكري بني سويف
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1528 جنيهًا للطن.
سعر «الأسمنت الأبيض العادة»
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 2.600 جنيه للطن
سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء»
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 3100 جنيه للطن
فيما سجل متوسط طن «رويال العادة»
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر الأسمنت الأبيض نحو 3000 جنيه.
سعر أسمنت حلوان اليوم
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1650 جنيهًا للطن
سعر الأسمنت المقاوم «السويس للأسمنت»
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 1750 جنيهًا للطن.