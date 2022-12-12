انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم 12 ديسمبر.. “البلطي عامل مفاجأة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، تباينا، في الأسواق مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر السمك في المزاد العلني في سوق العبور، إقبالا كبيرًا على الشراء، بعد استقرار سعر الأصناف الشعبية مقارنة بـ أسعار السمك أمس.

سجلت أسعار الأسماك اليوم، استقرارًا، مع بداية تعاملات صباح اليوم الإثنين 12 ديسمبر، وسجل سعر كيلو السمك البلطي، تباين واستقرار اليوم، إلى جانب سعر الدنيس، وجاءت غالبية الأصناف ما بين الانخفاض والثبات، تزامنًا مع إقبال المواطنين على الشراء.

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم الإثنين 12ديسمبر 2022:

سعر السمك اليوم البلطي

سجل سعر السمك البلطي اليوم الإثنين 10 ديسمبر نحو 22 جنيهًا في سوق العبور اليوم، ويباع للمستهلك من 25 حتى 55 جنيها.

سعر السمك البوري اليوم

سعر السمك البوري اليوم الإثنين 12ديسمبر سجل نحو 75 جنيها للكيلو في سوق العبور.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل الكيلو الواحد من سمك قشر البياض اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 110 جنيهات اليوم السبت.

سعر كرتونة السمك المجمد

سجل سعر كيلو السمك المجمد اليوم الإثنين 12 ديسمبر ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس اليوم الإثنين 12 ديسمبر ما بين 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.