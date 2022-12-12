بورصة الدواجن اليوم 12 ديسمبر.. “محدش قادر على البلدي”

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، تباين، وَسَط ترقب وقلق من جانب المواطنين الذين يرغبون في تراجع الأسعار، حيث سجلت الأسعار صباح اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، ثباتا وحافظة على ارتفاعها في جميع أنواع الدواجن، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ.
بورصة الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، تباين، وَسَط ترقب وقلق من جانب المواطنين الذين يرغبون في تراجع الأسعار، حيث سجلت الأسعار صباح اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، ثباتا وحافظة على ارتفاعها في جميع أنواع الدواجن، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ.
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
سجلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر، الإثنين 12 ديسمبر 2022، ثباتا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق للمستهلك مستقرة.
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
سجلت للمستهلك في الأسواق نحو 40 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيها، اليوم الإثنين 12 ديسمبر، وتباع في المزرعة بسعر 38 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ الساسو
سجلت أسعار الساسو اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، وتبدأ من 55 جنيهًا للمستهلك.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
سجل كيلو الدواجن البلدي اليوم الإثنين 12 ديسمبر نحو 55 جنيهًا وتصل إلى60 جنيهًا للمستهلك