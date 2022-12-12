انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم 12 ديسمبر.. “محدش قادر على البلدي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، تباين، وَسَط ترقب وقلق من جانب المواطنين الذين يرغبون في تراجع الأسعار، حيث سجلت الأسعار صباح اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، ثباتا وحافظة على ارتفاعها في جميع أنواع الدواجن، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ.

بورصة الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن الإثنين 12 ديسمبر 2022، في مصر لدى الأسواق للمستهلك وفي سوق الجملة بالمزارع: