انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم 12 ديسمبر.. “الطبق مولع” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 12ديسمبر 2022، تباينا مع بداية الأسبوع، ومقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، لتسجل الأسعار اليوم ثباتا وبعد التراجع بداية الأسبوع الماضي، نتيجة ما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كميات كبيرة وآلاف من كراتين البيض للمواطنين.

سعر كرتونة البيض اليوم سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، شهد صباح اليوم استقرارا مع بداية الأسبوع، ومقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، لتسجل الأسعار اليوم ثباتا على أسعار صباح أمسِ، وبداية حركة البيع والشراء.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 نحو 75 جنيهًا في المزرعة.

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 نحو 85 جنيهًا اليوم.

سجل البيض الأحمر في التموين اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 حوالي 70 جنيها كحد أقصى للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

شهد سعر البيض البلدي اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في السوق 80 إلى 90 جنيهًا، ويباع في المزرعة بداية من 75 جنيهًا