انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الاثنين 12 ديسمبر.. شوية فوق وشوية تحت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الزيت اليوم الاثنين، الموافق 12 ديسمبر 2022 في السوق المحلي المصري، ويكون ذلك عكس سعره منذ يومين، وسعره منتصف الأسبوع الماضي، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار في هذا التقرير، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم