انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر.. “اعرف بكام في البنوك”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 12 ديسمبر 2022، تباين، مع بداية التداول الصباحي، لتظل العملة الأمريكية، محافظة على أسعارها منذ صباح الخميس 8 ديسمبر 2022، بعد التذبذب الكبير في أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ومقارنة بـ أسعار الدولار أمسِ.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي

شهد سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 12 ديسمبر 2022، استقرارًا، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في مصر:

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.55 جنيه للشراء، و24.63 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.62.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.57 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.63.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022نحو 24.60 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.62.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 نحو 24.56 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السودان

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022في دولة السودان، قيمة 569.50 جنيه سوداني.

سعر الدولار اليوم في اليمن

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 في اليمن، قيمة 250.20 ريال يمني

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل الدولار اليوم 12 ديسمبر 2022 في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، 5480 ليرة للشراء، مقابل 5530 ليرة للبيع.