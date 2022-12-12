انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 12 ديسمبر.. ارتفاع الطن 600 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، استقرار في الأسواق المحلية بمقدار 600 جنيه للطن، بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها نهاية الأسبوع الماضي.فيما تباينت أيضا أسعار خامات الأعلاف خلال تعاملات اليوم، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار حسب أخر تعاملات يومية، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 20700 جنيه.

وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 20600 جنيه.

وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 20500 جنيه.

سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 20100 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الجلوتين المحلي

سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 42000 جنيه.

الجلوتين المستورد

سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 42500 جنيه.

الدي دي جي

سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16000 جنيه.

كسب العباد 36%

سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 12000 جنيه.

سبب تذبذب أسعار الأعلاف الفترة الأخيرة

وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.