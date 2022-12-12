. أسعار الخضار والفاكهة 12 ديسمبر.. “اتفرج على الفلفل”

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، استقرار، دون تغير جديد في غالبية الأصناف مقارنة بـ أسعار الخضار والفاكهة أمسِ الأحد، وَسَط زيادة البحث من قبل المواطنين على أسعار الخضار والفاكهة، بسبب أهميتها الكبيرة.
أسعار الخضار “دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 12ديسمبر الحالي، وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
أسعار الخضار اليوم
سجل سعر كيلو الطماطم اليوم الإثنين 12 ديسمبر بين 6 و8 جنيهات.
كيلو الخِيار اليوم الإثنين 12 ديسمبر ما بين 6 و9 جنيهات.
سعر كيلو البامية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 20 جنيها.
سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم الإثنين 12 ديسمبر بين 6 و8 جنيهات.
البصل استقر اليوم الإثنين 12 ديسمبر عند سعر 3 جنيهات.
كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر بين 6 و8 جنيهات.
سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.
استقر سعر كيلو الفلفل الرومي اليوم الإثنين 12 ديسمبر بين 5 و7 جنيهات.
شهد سعر كيلو الملوخية اليوم الإثنين 12 ديسمبر من 3 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
الجوافة سجلت اليوم الإثنين 12 ديسمبر 5 جنيهات.
سعر اليوسفي سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر 8 جنيهات.
سعر الكمثرى اليوم الإثنين 12 ديسمبر 10 جنيهات
سجل الليمون اليوم الإثنين 12 ديسمبر من 4 إلى 8 جنيهات.
المانجو العويسي اليوم الإثنين 12 ديسمبر 25 جنيها.
سجل كيلو الموز اليوم الإثنين 12 ديسمبر 13 جنيها.
سعر البرتقال سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر 7 جنيهات.
المانجو الزبدية سجلت اليوم الإثنين 12 ديسمبر 20 جنيها
سعر العنب البناتي اليوم الإثنين 12 ديسمبر ما بين 20 جنيها