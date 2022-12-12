انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة 12 ديسمبر.. “اتفرج على الفلفل” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، استقرار، دون تغير جديد في غالبية الأصناف مقارنة بـ أسعار الخضار والفاكهة أمسِ الأحد، وَسَط زيادة البحث من قبل المواطنين على أسعار الخضار والفاكهة، بسبب أهميتها الكبيرة.

أسعار الخضار “دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 12ديسمبر الحالي، وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم اليوم الإثنين 12 ديسمبر بين 6 و8 جنيهات.

كيلو الخِيار اليوم الإثنين 12 ديسمبر ما بين 6 و9 جنيهات.

سعر كيلو البامية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 20 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم الإثنين 12 ديسمبر بين 6 و8 جنيهات.

البصل استقر اليوم الإثنين 12 ديسمبر عند سعر 3 جنيهات.

كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم الإثنين 12 ديسمبر بين 6 و8 جنيهات.