انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الاثنين 12 ديسمبر.. طالع للسما بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذرة اليوم، الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري، وذلك مقارنة بالأسعار أمس، وأسعار أول أمس، والتي جاءت على النحو التالي.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13800 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13800 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 13400 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 13400 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد ديسمبر 2022 بمقدار 1.75 سنت، ليصل إلى 636.5 سنت للبوشل، وزاد عقد مارس الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار 2.25 سنت عند 646.25 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد انخفض سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

طن قمح روسي بروتين 12.5%

سجل سعر طن القمح الروسي بروتين 12.5%، عند مستوى 10,000 جنيه.

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 18 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

تباينت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 11.5 سنت، مسجلًا 712.75 سنت للبوشل، فيما ارتفع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 8.75 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 743 سنت للبوشل.