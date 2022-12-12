انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 12 ديسمبر.. الطن مزعل الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الاثنين الموافق 12ديسمبر 2022 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، وذلك مقارنة بسعره أول أمس، وسعره منتصف الأسبوع الماضي.فيما ارتفع أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3%، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار بهذا التقرير خلال التعاملات اليومية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم 2022

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10500 جنيه.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10200 جنيه.

سعر طن الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15.800 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15.500 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 18 جنيه.

سعر الأرز اليوم في المجمعات الاستهلاكية

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، عن طرح سعر الأرز الحر اليوم بقيمة 14.50 جنيه، ويكون كسعر حر لأي مواطن من المجمعات الاستهلاكية أو المحلات التجارية.

سعر الأرز في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد يناير 2023، 16.730 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.015 دولار، كما تقدم عقد مارس 2023، ليسجل 17.080 دولار للقنطار، وارتفع بنحو 0.005 دولار