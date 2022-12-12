انت الان تتابع خبر اسعار السكر اليوم الاثنين 12 ديسمبر.. الطن يتراجع 200 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت اسعار السكر اليوم، الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري بحوالي 200 جنيه لسعر الطن الواحد، ويكون ذلك مقارنة بسعره منذ يومين، وسعره منتصف الأسبوع الماضي.فيما ارتفعت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي عن مستوياتها خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار حسب التعاملات اليومية، والتي يرصدها موقع محتوي بلس في هذا التقرير، وتكون على النحو التالي.

اسعار السكر اليوم

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 16,000 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 16500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر في مصر

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر السكر اليوم عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 19.60 سنت للرطل، بمقدار هبوط 0.08 سنت، وانخفض عقد مايو 2023، ليسجل 18.46 سنت للرطل، أي بمقدار خسارة 0.05 سنت.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وصعد عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 541.40 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 0.80 دولار، وزاد عقد تداول مايو 2023 ليسجل 527 دولار للطن، بصعود قدره 0.30 دولار.