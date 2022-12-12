انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الاثنين 12 ديسمبر.. كيلو البقري بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت اسعار اللحوم اليوم، الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري، والتي تكون مختلفة عن أسعار أمس، وأسعار نهاية الأسبوع الماضي، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، والتي جاءت على النحو التالي.

اسعار اللحوم اليوم