انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم 11 ديسمبر.. “واقف في الصدارة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 11 ديسمبر ثباته على ارتفاعه الأخير، وكسره حاجز الـ 80 جنيهًا، ليحافظ على صدارته الأعلى سعرًا أمام الجنيه المصري، بين العملات الأجنبية، وذلك عقب انتهاء إجازة البنوك اليوم بسبب العطلة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت، ويستقر مقارنة بـ أسعار الدينار أمسِ في البنوك العاملة بمصر، فسجل في البنك المركزي المصري نحو 79.98 جنيه للشراء، و80.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، اليوم الأحد 11 ديسمبر، استقرارًا وحافظ على سعره الذي يعد الأعلى من بين العملات الأجنبية أمام العملة المصرية، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 79.98 جنيه للشراء، و80.25 جنيه للبيع، لذلك قطع الطريق على السوق السوداء

سعر الدينار الكويتي في البنك

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 79.43 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع

صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدُّوَليّ

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 79.27 جنيه للشراء، و 80.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 79.48 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 79.38 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 79.06 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 79.72 جنيه للشراء، و 81.72 للبيع.