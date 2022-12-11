انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “وصل لكام الآن”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 11 ديسمبر 2022، ثباتًا، وواصل حفاظه على سعره، مع بداية التعاملات الصباحية في الأسبوع الجديد وبعد أول تعامل مباشر، بعد انتهاء إجازة البنوك بسبب العطلة الأسبوعية يومي السبت والجمعة، إذ سجلت العملة السعودية استقرارًا، مقابل الجنيه المصري، فسجلت في البنك المركزي المصري نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر صرف الريال السعودي سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع ويعد سعره مرتفعا نسبيًا أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 استقرارا بشكل كبير، خاصة وأن عملة المملكة من العملات المهمة التي يبحث عنها غالبية المصريين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع،

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل اليوم الأحد 11 ديسمبر نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.