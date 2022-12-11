انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في مصر 11 ديسمبر.. “زاد كام النهاردة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 11 ديسمبر، تباين مع بداية التداول المباشر، وانتهاء إجازة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وبدأ الاسترليني مع بداية التعامل الصباحي، في الأسبوع الجديد بالاستقرار، بعد موجة الارتفاع الكبيرة خلال المدة الماضية مقابل الجنيه المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي

بدأ سعر الحنيه الاسترليني، الأسبوع الجديد باستقرار كبير، وحافظ على سعره الذي وصل إليه الخميس الماضي، وكسر حاجز الـ 30 جنيهًا أول مرة أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.16 جنيها للشراء، و30.2 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 11 ديسمبر، نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل اليوم الأحد 11ديسمبر نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل اليوم الأحد 11ديسمبر 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الأحد 11ديسمبر 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل اليوم الأحد 11ديسمبر 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل اليوم الأحد 11ديسمبر 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل اليوم الأحد 11ديسمبر ديسمبر 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.