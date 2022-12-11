انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأحد 11 ديسمبر.. الطن مريح بالأسواق والان مع التفاصيل

سعر الذرة اليوم

سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني عند مستوى 13500 جنيه للطن الواحد سجلت أسعار الذرة البرازيلي عند مستوى 13500 جنيه للطن الواحد سجلت أسعار الذرة الأوكراني عند مستوى 13200 جنيه للطن الواحد سجلت أسعار الذرة الروماني عند مستوى 11500 جنيه للطن الواحد سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني عند مستوى 14200 جنيه للطن الواحد سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي عند مستوى 1400 جنيه للطن الواحد سجلت أسعار إردب الذرة الشامية عند مستوى 1700 جنيه للطن الواحد أسعار الفول الصويا وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد عند مستوى 33000 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار كسب صويا محلى 44% عند مستوى 27500 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار كسب صويا 46% محلى عند مستوى 28000 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة عند مستوى 25000 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة محلي عند مستوى 33000 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة عند مستوى 26700 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية عند مستوى 20900 جنيه للطن الواحد

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري، وتختلف الأسعار عن سعره أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي، ويقدم موقع محتوي بلس في هذا التقرير كافة الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.