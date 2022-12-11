انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر 11 ديسمبر.. “اعرف الجديد” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، استقراره منذ بداية الأسبوع، ومع بداية أول تداول مباشر، عقب انتهاء إجازة البنوك وعطلتها الأسبوعية، ليستقر مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بعد التذبذب الكبير في أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ومقارنة بـ أسعار الدولار أمسِ السبت.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي

شهد سعر الدولار اليوم في مصر الأحد11 ديسمبر 2022، استقرارًا، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في مصر:

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.55 جنيه للشراء، و24.63 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.57 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.63.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022نحو 24.60 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.62.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.62.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.56 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السودان

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 في دولة السودان، قيمة 569.50 جنيه سوداني

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، 5480 ليرة للشراء، مقابل 5530 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في اليمن

سجل الدولار اليوم الأحد11 ديسمبر 2022 في اليمن، قيمة 250.20 ريال يمني