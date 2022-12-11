انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأحد 11 ديسمبر.. الطن عامل كام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم، الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية المصرية لسعر الطن الواحد، وذلك بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها منذ أيام، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي حسب ما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير.

أسعار الأعلاف اليوم سجل سعر علف بادي 23% عند مستوى 19000 جنيه للطن الواحد

فيما سجل سعر علف نامي 21% عند مستوى 18850 جنيه للطن الواحد

وسجل سعر علف ناهي 19% عند مستوى 18400 جنيه للطن الواحد

كما سجل سعر علف بادي نامي عند مستوى 18150 جنيه للطن الواحد

كما سجل سعر علف بياض 18% عند مستوى 16100 جنيه للطن الواحد

سجل سعر علف بياض 17% عند مستوى 15400 جنيه للطن الواحد

فيما سجل سعر علف بياض 16% عند مستوى 16050 جنيه للطن الواحد

كما سجل سعر علف بياض 14% عند مستوى 15900 جنيه للطن الواحد

أسعار خامات الأعلاف اليوم

وسجلت أسعار كسب عباد +36% عند مستوى 12000 جنيه للطن الواحد

كما سجلت أسعار جيلوتين مستورد عند مستوى 32000 جنيه للطن الواحد

فيما سجلت أسعار جيلوتين محلي عند مستوى 31800 جنيه للطن الواحدينما جاءت أسعار ردة بران محلى عند مستوى 7300 جنيه للطن الواحد

وبلغ سعر النخالة الخشنة عند مستوى 7700 جنيه للشيكارة

وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد عند مستوى 630 جنيه