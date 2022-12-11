أسعار الأعلاف اليوم الأحد 11 ديسمبر.. الطن عامل كام؟

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم، الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية المصرية لسعر الطن الواحد، وذلك بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها منذ أيام، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي حسب ما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير.
أسعار الأعلاف اليومسجل سعر علف بادي 23% عند مستوى 19000 جنيه للطن الواحد
فيما سجل سعر علف نامي 21% عند مستوى 18850 جنيه للطن الواحد
وسجل سعر علف ناهي 19% عند مستوى 18400 جنيه للطن الواحد
كما سجل سعر علف بادي نامي عند مستوى 18150 جنيه للطن الواحد
كما سجل سعر علف بياض 18% عند مستوى 16100 جنيه للطن الواحد
سجل سعر علف بياض 17% عند مستوى 15400 جنيه للطن الواحد
فيما سجل سعر علف بياض 16% عند مستوى 16050 جنيه للطن الواحد
كما سجل سعر علف بياض 14% عند مستوى 15900 جنيه للطن الواحد
أسعار خامات الأعلاف اليوم
وسجلت أسعار كسب عباد +36% عند مستوى 12000 جنيه للطن الواحد
كما سجلت أسعار جيلوتين مستورد عند مستوى 32000 جنيه للطن الواحد
فيما سجلت أسعار جيلوتين محلي عند مستوى 31800 جنيه للطن الواحدينما جاءت أسعار ردة بران محلى عند مستوى 7300 جنيه للطن الواحد
وبلغ سعر النخالة الخشنة عند مستوى 7700 جنيه للشيكارة
وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد عند مستوى 630 جنيه