اسعار اللحوم اليوم الأحد 11 ديسمبر.. الكندوز بـ 190 جنيه

رياض - احمد صلاح - تباينت اسعار اللحوم اليوم، السبت موافق 10 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري، وتكون مختلفة عن أسعار أول أمس، وسعر نهاية الأسبوع الماضي، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، والتي جاءت على النحو التالي.
اسعار اللحوم اليوم
ووصل سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي عند 70 جنيه للكيلو، وزن 250 كيلو.
أسعار اللحوم الضاني ما بين 170 جنيه و200 جنيه.
وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي عند 65 جنيه للكيلو، وزن 400 كيلو.
وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي عند 66 جنيه للكيلو، وزن 300 كيلو.
سعر اللحم البرازيلي اليوم
أسعار كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيه و180 جنيه.
أسعار كيلو اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيه.
أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 160 جنيه و200 جنيه.
أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 170 جنيه و200 جنيه.
أسعار الأستيك والبفتيك تراوحت ما بين 160 جنيه و170 جنيه.
سعر كيلو اللحم البقري اليوم
أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 170 و180 جنيه للكيلو.
ووصل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي عند 70 جنيه للكيلو، وزن 500 كيلو.
أسعار كيلو كيلو السجق البلدي ما بين 150 جنيه و160 جنيه.
وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 73 جنيه للكيلو، وزن 400 كيلو.
سعر اللحم الحي اليوم
أسعار كيلو عرق التربيانكو تراوحت ما بين 150 جنيه و170 جنيه.
أسعار السجق البلدي ما بين 150 جنيه إلى 160 جنيه للكيلو.
وسجل سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي عند 77 جنيه للكيلو، وزن 200 كيلو.
أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيه و180 جنيه.
اسعار اللحوم المجمدة اليوم
سعر كيلو السجق 50 جنيه، كيلو الكبدة 87 جنيه.
سعر كيلو لحم عروق الفليتو البرازيلي 110 جنيه.
سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 95 جنيه.
سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيه.