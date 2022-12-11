انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الأحد 11 ديسمبر.. الكندوز بـ 190 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت اسعار اللحوم اليوم، السبت موافق 10 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري، وتكون مختلفة عن أسعار أول أمس، وسعر نهاية الأسبوع الماضي، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، والتي جاءت على النحو التالي.

اسعار اللحوم اليوم