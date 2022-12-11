انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأحد 11 ديسمبر.. طالعة لفوق للسما والان مع التفاصيل

سعر الفضة اليوم

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الأحد، الموافق 11 ديسمبر 2022 في الأسواق المحلية، وذلك بعد تذبذبها الأيام الماضية، وذلك مقارنة بسعره أمس، وأيضا مختلف عن سعره نهاية الأسبوع الماضي.كما يرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير، سعر جرام الفضة اليوم، والتي جاءت على النحو التالي حسب سعرها اليوم.

سجل جرام الفضة عيار 999 سعر 18.54 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية سعر 17.78 جنيه.

سجل جرام الفضة الاسترليني عيار 925 سعر 17.17 جنيه.

سجل جرام فضة العملات عيار 900 سعر 16.60 جنيه.

سجل جرام فضة المجوهرات عيار 800 سعر 14.85 جنيه.

سجل جرام الفضة عيار 880 سعر 16.33 جنيه.

سعر جرام الفضة اليوم

سجل جرام الفضة سعر 24.71 جنيه.

سجل أونصة الفضة سعر 762.698 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 1,221.42 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 2,433.56 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 4,644.20 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 5,712.37 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 11,313.27 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 22,292.16 جنيه.

اسعار الفضة اليوم

سجل جرام الفضة سعر 18.43 جنيه.

سجل أونصة الفضة سعر 573.217 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 921.47 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 1,842.94 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 3,685.88 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 4,607.35 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 9,214.70 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 18,429.40 جنيه.