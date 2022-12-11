انت الان تتابع خبر بطاريات أرانب.. 9 خطوات لصناعتها بنفسك تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قد يدفعك الفضول إلى التعرف على المعلومات المتاحة بخصوص بطاريات أرانب، وكذلك تكلفة الحصول عليها في العديد من الأسواق، وعبر السطور الآتية سنتعرف على أبرز ما ورد بهذا الخصوص.

عبارة عن عدة أقفاص مصنوعة من مادة الصاج.

يتم تغطية تلك الأقفاص باستخدام البلاستيك.

البعض الآخر منها يتم تغطيته باستخدام سلوك الترمسيون.

تشتمل تلك البطاريات على بعض العيون التي يتم تحديدها بالاعتماد على عدد الذكور والإناث من الأرانب.

يتم استخدام تلك البطاريات عادةً كمكان لعيش الأرانب.

من الممكن استخدام تلك البطاريات لتوفير مكان لتلد به الأرانب فيما بعد.

يمكن تزويد تلك البطاريات بخطوط لإمداد الأرانب بالماء والطعام.

تشتمل تلك البطاريات على نظام خاص لتصريف الفضلات الناتجة عن تلك الحيوانات.

أسعار بطاريات الأرانب

من المهم التعرف على أهم المعلومات المتاحة حول بطاريات أرانب، في حال أن كنت على وشك البدء بتربيتها بغرض الربح، وإليك تلك المعلومات التي وردت كما الآتي:

قد ترغب في التعرف على سعر بطاريات الأرانب في الأسواق، وقد وردت تلك الأسعار على النحو التالي:

النوع عدد العيون السعر هرمي 16 عين 1200 جنيه هرمي 20 عين 1450 جنيه نصف هرمي 10 عيون 900 جنيه نصف هرمي 8 عيون 800 جنيه نصف هرمي 15 عين 1350 جنيه نصف هرمي 11 عين 1000 جنيه نصف هرمي 7 عيون 750 جنيه بطارية أفقية 8 عيون 750 جنيه بطارية أفقية 10 عيون 850 جنيه بطارية رأسية 8 عيون 750 جنيه بطارية رأسية 6 عيون 650 جنيه بطارية نصف رأسية 3 عيون 350 جنيه بطارية نصف رأسية 4 عيون 450 جنيه

أماكن بيع بطاريات الأرانب

من المهم التعرف على الأماكن التي توفر لك إمكانية الحصول على بطاريات أرانب، سواء كانت جديدة أم مستعملة، وإليك أماكن بيع بطاريات أرانب مستعملة عبر التالي:

أجرينا فيت المنيب لبطاريات الأرانب: يوجد في شارع القصبجي بالمنيب في الجيزة، ويمكن التواصل عبر الاتصال على رقم 01006593394.

شركة الشيخ لتصنيع بطاريات الأرانب: توجد في شارع قابيل أحمد علي بالمرج البحرية في القاهرة، ويمكن الاتصال على رقم 01061342121.

المختار لبطاريات الأرانب: توجد في شبين الكوم بالمنوفية.

مصنع أبناء الشربيني: يوجد في كفر دميرة الجديد، في طلخا التابعة إلى محافظة الدقهلية، وبإمكانك التواصل معه عبر الاتصال برقم 01004166786.

ورشة الزهيري للبطاريات: توجد في طوخ التابعة إلى محافظة القليوبية، على طريق الإسكندرية الزراعي، بجانب مطعم الحلواني، وبإمكانك التواصل على رقم 01225665736.

بطاريات أرانب بالتقسيط

من الممكن الحصول على بطاريات أرانب بالتقسيط [1]، وإليك الأماكن التي توفر لك تلك الخدمة عبر الآتي:

الباقوري لتجارة كافة أنواع البطاريات: يوجد في مطار إمبابة في الجيزة، ويمكن الاتصال على رقم 01112651811.

الإخلاص لمستلزمات مزارع الأرانب: يوجد في شارع السودان بالمهندسين في الجيزة.

نور الإسلام للبطاريات: يوجد في شارع نادي بهتيم في القليوبية، ويمكن الاتصال على رقم 01113404910.

مستلزمات بطاريات أرانب

بعد أن توصلنا إلى شكل بطاريات الأرانب [2]، وتعرفنا على الاستخدامات التي تتضمنها، كان لا بد من استكمال الحديث عن الأماكن التي توفر تلك البطاريات، ومنها ما يلي:

مؤسسة الجزيرة: توجد في طريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي، ويمكن التواصل عبر الاتصال على رقم 01099190299.

شركة الإسكندرية للأرانب: توجد في الساعة فيكتوريا بمحافظة الإسكندرية، ويمكن التواصل على رقم 01093106032.

شركة المختار لبطاريات الأرانب: توجد في شبين الكوم بالمنوفية.

أسعار بطاريات أرانب مستعملة

في حال أن قررت بالفعل البدء بهذا المشروع، فيجدر بك التعرف على أسعار تلك البطاريات المستعملة، سواء كانت بطاريات أرانب أفقي أم رأسي، ومن تلك الأسعار الآتي:

تكلفة الحصول على البطارية الهرمية، ذات 16 عين تصل إلى ألف و200 جنيه.

سعر البطارية التي تتضمن 20 عين، يصل إلى 1450 جنيه.

تكلفة الحصول على البطارية التي تتضمن 10 عيون، تصل إلى 900 جنيه.

بالنسبة إلى سعر البطارية التي تشتمل على 8 عيون، فيصل إلى 800 جنيه.

كيف تصنع بطاريات الأرانب؟

بعد أن توصلنا إلى إجابة ما هي أسعار بطاريات الأرانب؟ [3] كان لا بد من التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها تصنيع خشبية بطاريات أرانب والتي وردت كما الآتي:

يجب توفير أقفاص مصنوعة من المعدن، تشتمل على الحديد المجلفن. ضرورة توافر الإلكتروستاتيك، وخطوط المياه التي تتكون من النبل ومواسير المياه والوصلات. ضرورة توافر الصرف المسؤول عن استقبال فضلات الأرانب، على أن يتم تصنيعه من صاج مجلفن وبلاستيك. يتم إدخال الفايبر في هذا الصاج، على أن يكون من النوع المصري أو الإيطالي. ضرورة توافر العلافات التي يتم من خلالها تقديم الطعام لتلك الأرانب. يجب توفير مكان لولادة الأرانب على أن يوفر الحماية والدفء لهم. ضرورة توافر حامل الأقفاص المكون من علب الصاج ذات الأشكال المختلفة. ضرورة توافر قفل مصنوع من الصاج. يجب عليك الحصول على آلة تعرف باسم البناطة.

كيف أعمل مشروع أرانب ناجح؟

إليك الخطوات التي ستحتاج إليها لكي يتسنى لك إمكانية تنفيذ مشروع تربية أرانب ناجح، ومنها الآتي:

ضرورة توافر رأس المال أو ما يعرف باسم الميزانية.

اختيار المكان المناسب لتنفيذ المشروع.

ضرورة شراء الأرانب.

العناية بها.

توفير الأماكن المجهزة لتكاثر الأرنب وتزاوجها.

التسويق لهذا المشروع.

كم مرة تأكل الأرانب في اليوم؟