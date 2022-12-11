انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية بالأردن إلى مليونين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية في الأردن بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى مليوني محفظة، مقارنة مع 1.98 مليون محفظة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 2%، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).



وأضافت الشركة، في تقريرها الصادر للشهر الماضي، أنه جرى تنفيذ 1.26 مليون حركة الشهر الماضي من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال، مقارنة مع 1.36 مليون حركة في تشرين الأول/أكتوبر، وبانخفاض بلغت نسبته 7.4%.



وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 155 مليون دينار، مقارنة مع 173 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبانخفاض نسبته 10.4%، وفق التقرير الذي أشار إلى أن 83.7% من هذه الأموال كانت عبر تحويل أموال و6.9% كعمليات سحب، و4.5% كحركات إيداع و4.9% مشتريات.التقرير، بين أن 62.1% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.23 مليون شخص، و38.7% من العملاء إناث وبعدد 770 ألف إناث.



وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 4 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و681 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و467 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و351 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.



وإلى 216 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و75 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و31 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و10 آلاف للأعمار من 81 إلى 90 عاما.



في 16 كانون الثاني/يناير 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص"، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.(المملكة)