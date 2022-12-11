8.8% نسبة نمو الإقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام

انت الان تتابع خبر نسبة نمو الإقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إنتعش الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 8.8 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما يفوق التقديرات السريعة السابقة للهيئة العامة للإحصاء التى كانت تشير إلى نموه 8.6 في المائة.



وكما رصدت الصحف يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث 2022 هو سادس نمو ربعي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.



ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".



ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي للربع الخامس على التوالي مسجلا 14.2 في المائة في الربع الثالث بفضل ارتفاع إنتاج النفط. في حين نما القطاع غير النفطي 6 في المائة، محققا سابع نمو على التوالي، كما ارتفع القطاع الحكومي للربع السادس على التوالي بنسبة 2.5 في المائة.



وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي 2.1 في المائة، بدعم نمو القطاع النفطي 4.5 في المائة، بينما سجل القطاع غير النفطي انخفاضا 0.5 في المائة، والأنشطة الحكومية 0.9 في المائة.