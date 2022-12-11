انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد اليوم الاحد، على النحو التالي:



باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرشا، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرشا، بطاطا من 30 إلى 55 قرشا، بندورة من 10 إلى 25 قرشا، خيار من 15 إلى 30 قرشا، الليمون من 60 إلى 80 قرشا، زيتون من 60 إلى 1.00 دينار، زهرة من 20 إلى 35 قرشا، موز بلدي 40 الى 85 قرشا، تفاح 50 الى 1.00 دينار.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 3293.113 طن، توزعت على 1858.782 طن خضار،1077.447 طن فواكه، و 356.884 طن ورقيات.