انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11 ديسمبر.. مجنونة يا قوطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد، الموافق 11 ديسمبر 2022 في الأسواق المحلية، فيما تختلف الأسعار اليوم عن أسعار الأسبوع الماضي، وأيضا عن أسعار نهاية الشهر الماضي خلال الفترة الصباحية.كما سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 12 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 جنيه، والخيار 12 جنيه، والجزر 8 جنيه، والفلفل الرومي 16 جنيه، والفاصوليا 10 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

الكوسة 6 جنيه، والخيار 6 جنيه، والباذنجان 5 جنيه، والقلقاس 4 جنيه، سعر الكابوتشا ما بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيه للواحدة، والبروكلي 12 جنيه للواحدة، والقرنبيط ما بين 5 جنيه إلى 8 جنيه، والسبانخ 12 جنيها للكيلو، والكرنب 15 جنيه للواحدة.

أما سعر البطاطا 5 جنيه، والبسلة 16 جنيه، الفاصوليا 10 جنيه، والفلفل الألوان 20 جنيه، والخيار 12 جنيه، والليمون 6 جنيه، وسعر البصل الأحمر والأصفر 8 جنيه، ولفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيه، والقلقاس 8 جنيه، ورق العنب 60 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وبالنسبة لسعر الباذنجان الرومي 8 جنيه، والجزر 8 جنيه، والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 12 جنيه، والبامية من 16 جنيه إلى 30 جنيه، والثوم 13 جنيه.

سعر البرتقال واليوسفي بين 5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والجوافة 10 جنيه، والرمان من 10 جنيه إلى 12جنيه، الموز الجبلي من 12.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، والعنب البلدي 10 جنيه، والعنب الكرمسون 20 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

أما سعر التفاح الأصفر 20 جنيه، والكاكا 15 جنيه، الكيوي 30 جنيه، والأفوكادو 80 جنيه، والخوخ المستورد 20 جنيه، والكمثرى 17 جنيه، والبرقوق الأسود من 30 جنيه إلى 35 جنيه،

سعر المانجو الكيت / الكنت من 35 جنيه إلى 40 جنيه، والعنب الكرمسون 20 جنيه، الكنتالوب من 10 جنيه إلى 12 جنيها والشمام 10 جنيه، والبطيخ 30 جنيه للواحدة، سعر التين الأبيض من 12 جنيه إلى 15 جنيه.