انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أسعار العملات اليوم الأحد 11 ديسمبر.. اليورو بكام بالبنك الأهلي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد، الموافق 11 ديسمبر 2022، في البنوك المصرية والسوق المصرفي، تزامنا مع أول يوم عمل بعد الإجازة الأسبوعية أمس وأول أمس.ويكون ذلك مقارنة بالأسعار أول أمس بالإجازة الأسبوعية، فيما جاءت الأسعار منتصف الأسبوع الماضي مختلفة أيضا، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، وتكون على النحو التالي.

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 25.78 جنيه للشراء، 26.03 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 29.95 جنيه للشراء، 30.29 جنيه للبيع

أسعار العملات البنك الأهلي

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 77.20 جنيه للشراء، و80.20 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 6.68 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع

سعر الريال القطري اليوم

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 6.29 جنيه للشراء، و6.75 جنيه للبيع