انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر.. عيار 21 جنن العرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم الأحد، الموافق 11 ديسمبر 2022، وذلك بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الصباحية، فيما تذبذبت أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي.فيما تختلف الأسعار اليوم عن أسعار أمس خلال الفترة الصباحية، وأيضا عن أسعار أمس خلال الفترة الصباحية.

كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري والتي سنتعرف عليها الآن وجاءت كالتالي.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 1943 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مبلغ 1700 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 1457 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1133 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم عند نحو 1943 جنيه.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبينما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1890 جنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مبلغ 58590 جنيه.

بورصة الذهب اليوم عالميا

فيما سجل سعر المعدن الصرف في المعاملات الفورية، على المستوى العالمي تذبذب للأسعار، وشهدت أسعار أوقية الذهب صعود طفيف بقيمة 3 دولار، فيما تكون بقيمة 1790 دولار أمريكي للأوقية الذهبية.