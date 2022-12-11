انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 ديسمبر.. حديد عز عامل مفاجأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت، وفقا لتداولات اليوم، أما عن أسعار تداولتها أول أمس، والتي تختلف أيضا عن سعرها بأول الشهر الحالي.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد

استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع عند 20450 جنيه.

فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 20350 جنيه.

واستقر سعر الطن حديد العشري عند 19300 جنيه.

كما ثبت سعر حديد بشاي عند 21204 جنيه.

وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 20350 جنيه.

وجاء سعر حديد العتال عند 19550 جنيه.

وسجل سعر حديد المراكبي عند 19550 جنيه.

فيما سجل سعر حديد الجارحي عند 21100 جنيه.

أسعار الأسمنت

كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1650 جنيه.

فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1615 جنيه.

واستقر سعر أسمنت حلوان عند 1650 جنيه.

ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1720 جنيه.

وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1620 جنيه.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1610 جنيه