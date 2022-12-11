انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 11 ديسمبر.. شوفي الطبق بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، الموافق 11 ديسمبر 2022، في الأسواق المصرية، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويكون ذلك مقارنة لسعر الكرتونة يوم أمس، أما عن سعرها يوم أول أمس، وبالنسبة للسعر الذي جاء خلال التعاملات اليومية على النحو التاليز

سعر كرتونة البيض اليوم

وجاءت سعر كرتونة البيض عند 71 جنيه للطبق في المزرعة، كما تختلف تلك الأسعار حسب تكلفة النقل، وأيضا حسب المنطقة والأخرى، أما سعر البيض الأبيض جاء كالتالي.

فيما استقرت أسعار البيض عند 71 جنيه للطبق الأبيض، وجاءت أسعار البيض الأحمر عند 74 جنيه للطبق، وتراوح سعر كرتونة البيض عند حوالي 78 جنيه للمستهلك.

بورصة البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض البلدي عند حوالي 75 جنيه للطبق، كما تراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 2 جنيه إلى 4 جنيه، حسب تكلفة النقل.

كما تبدأ أسعار الرومي اليوم من 65 جنيه إلى 75 جنيه للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 جنيه و65 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

حيث جاء سعر الكيلو ما بين 38 جنيه و40 جنيه، كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 90 جنيه و100 جنيه، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 40 جنيه و43 جنيه للكيلو، وبلغ سعرالساسو 55 جنيه.