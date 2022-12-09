انت الان تتابع خبر تسعيرة العمولة المستحقة عند الدفع بمحافظ الهاتف المحمول .. اعرفها من هنا قبل اجتماع المركزي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسود حالة من الترقب الشديد بين مختلف فئات الشعب المصري، خلال هذه الأيام لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المصري برئاسة حسن عبد الله والنتائج التي سوف تصدرها عنها بشأن المعالات المالية في السوق المصري في الفترة القادمة والتي من بينها تسعيرة العمولة المستحقة عند الدفع بمحافظ الهاتف المحمولويعقد البنك المصري اجتماعه الدوري العادية يوم الخميس الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، حيث سوف يتم مناقشه سياسة تسعير العمولة المستحقة على العميل عند الدفع باستخدام محافظ الهاتف المحمول.

وكان المركزي المصري قد أصدر قرار في اجتماعه السابق توحيد رسوم العمولة المستحقة على العميل عند الدفع باستخدام محافظ الهاتف المحمول في جميع البنوك قبل 6 شهور لضمان عدم مغالاة بعض البنوك.

في التقرير التالي سوف نقوم بالكشف عن نسبة العمولة على محافظ الهاتف المحمول قبل اجتماع البنك المركزي:

1- حد أقصى جنيه واحد على التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة.

2- رسوم بنسبة 0.5% بحد أقصى 10 جنيهات على التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين