انت الان تتابع خبر دلوقتي يا هانم .. قطع الكهرباء عن أكثر من 20 منطقة في الغربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية ، بيان هام اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق بمدينة المحلة الكبري

موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية:

وأكدت شركة الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة ساعتين فقط متواصلة ، بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.