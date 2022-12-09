انت الان تتابع خبر دلوقتي يا هانم .. قطع الكهرباء عن أكثر من 20 منطقة في الغربية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية ، بيان هام اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق بمدينة المحلة الكبري
موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية:
وأكدت شركة الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة ساعتين فقط متواصلة ، بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة الغربية :
وحددت شركة كهرباء الغربية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي عزبة الجمهورية، ومنشأة البكري، والمنشية الجديدة، ةالشيشتاوي، وسكة الشيشتاوي، والسبع بنات، وأبو دراع، وسكة طنطا، وسكة بلقينا، وقسم ثاني المحلة، وشارع البحر، وبنزايون، وسكة زفتى، وعبد المنعم رياض، ومحيي سعد، ومحطة الإرسال، ومدينه العمال، والسكة الحديد، وشهداء بدر، ومستشفى الدارن، والشون وشبرا بابل، والكمالية، وكفر حجازي، والعزيزية، وميت حبيب، وشبرا ملس، وصفط تراب الجديد، وريف المصانع، والهياتم، وريف البحر، وتوابعها