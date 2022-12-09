انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022: المكرونة زاد 4 جنيه يا ست الكل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 40 جنيها بزيادة جنيه
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات.
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 225 جنيه
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 80 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 180 جنيها
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 74جنيها بتراجع 9 جنيهات
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم .