انت الان تتابع خبر حلول سريعة لهبوط سعر الذهب نصف قيمته .. هترجع الجرام بـ900 جنيه بس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف محمد عبد ربه الصي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالدقهلية عن مجموعة حلول سريعة لهبوط سعر الذهب نصف قيمته خلال الفترة القليلة الماضية، بعد عملية الارتفاع التي حدثت للمعدن النفيس في الأيام المنصرمة والتي تخطي فيها الجرام الواحد حاجز الـ2000 جنيه.وأوضح عبد ربه الصي في تصريحات صحفية له في الساعات الماضية أن الحلول لعودة الذهب إلي نصف قيمته الحالية أي بحوالي 900 جنيه تتمثل في استيراد مشغولات ذهبية مقابل دفع سبائك ذهب بدلًا من الدولار الأمر الذي سوف يساعد على الحافظ على كميات الذهب الخام الموجودة بالسوق المصري.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالدقهلية أن الحل الثاني هو السبائك الخام والمشغولات الذهبية التي يتعذر تصديرها إلا نقداً يكون الدولار هو ثمن تصديرها، وذلك للشركات التي تتولى التصدير عوائدها الدولارية للبنك المركزي بالجنيه المصري.