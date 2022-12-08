انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022: حديد عز ناوي على كارثة جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 20123 جنيهًا، بزيادة 238 جنيها. .