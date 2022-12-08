انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 8ديسمبر 2022: الكندوز بـ200 جنيه يا ست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 ديسمبر لعام 2022، الاستقرار، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةوتسود حالة الارتفاع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 8ديسمبر 2022: