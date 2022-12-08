انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : الفراخ مش هنزل السوق تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وتشهدأسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية