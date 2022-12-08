انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : الفراخ مش هنزل السوق تاني والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وتشهدأسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية
1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 45 جنيه.
2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 65 جنيه.
3- سعر كيلو الدواجن الساسو، بلغ سعر الكيلو 55 جنيه.
أما عن أسعار البيض اليوم الخميس فهي كما يلي :
1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 70 جنيهاً.
2- كرتونة البيض الأحمر “71 جنيها .
3- كرتونة البيض البلدي “72 جنيهًا.