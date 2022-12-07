انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء.. الطن ارتفع من تاني في الأسواق الحقوا اشتروا تعرف على آخر سعر وصل له الأرز الشعير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 وهذا جاء للطن الواحد داخل كل الأسواق، وهو بكل من نوعية عريض ورفيع الحبة، والزيادة سجلت 100 جنيه للطن، ومن ناحية أخرى استقر سعر الأرز الأبيض لكلاً من نوعية كسر 3 و5%، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها بشكل مستمر المواطنين.

سعر الأرز الشعير اليوم بالأسواقووصل سعر طن الأرز الشعير في كل الأسواق رفيع الحبة لـ 9600 جنيه.

سعر الأرز البلدي اليوم

وجاء سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم الطن وصل لـ 15.300 جنيه.

وأيضاً سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة كسر 5% اليوم الطن وصل لـ 14.600 جنيه.

سعر كيلو الأرز في أماكن مختلفة

وكشفت وزارة التموين سابقاً عن أنه تم ضخ كميات كبيرة من الأرز في الأسواق، وسعر الأرز الحر اليوم وصل لـ 14.50 جنيه، وهو سعر حر لجميع المواطنين من المجمعات الاستهلاكية أو المحلات التجارية، ووصل سعر الكيلو في التموين لـ 10.5 جنيه وتصرف على بطاقة التموين لكل المستحقين.