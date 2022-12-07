انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022: حديد عز قعد على كرسي المعلم النهادرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19840 جنيهًا، بتراجع 129 جنيها..

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 20366 جنيهًا، بزيادة 228 جنيها.