انت الان تتابع خبر سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : مشيت في طريق الذهب هي كمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 حالة من الارتفاع في الأسواق المصرية خلال الدقائق الماضية بعد عملية الاستقرار التي حدث خلال في الأيام المنصرمةوارتفعت أسعار الفضة اليوم في ظل حالة ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني خلال الأيام الماضية حيث تخطي حاجز الجرام الـ2000 جنيه بالإضافة إلي اندلاع حرب روسيا علي أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، والتي تسببت في أزمة كبيرة في الأسواق العالمية طيلة الفترة الماضية.

سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022: