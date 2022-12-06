انت الان تتابع خبر شهادات الادخار الـ18%.. المصرف المتحد يعلن قرار السعد والهنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عدد كثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية باستخدام محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة حقيقة عودة شهادات الادخار الـ18%، التي كان البنك الأهلي قد أعلن عن طرحها أمام عملاءه في الفترة الماضية.جاءت عمليات البحث التسأول حول شهادات الادخار الـ18% من قبل المواطنين نظراً في وسط انتشار الكثير من الأقاويل حول زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلي الزيادات الغير مسبوقة في سعر جرام الذهب في هذه الأيام والذي تخطي حاجز الـ2000 جنيه، إذ يرغب المواطنون في الحفاظ على قيمة الجنيه المصري عن طريق شراء شهادات الإسثتمار التي تطرحها بعض البنوك العامة في السوق المصري.

وفي هذا السياق أعلن المصرف المتحد عن عودة شهادات الـ18% في مصر والتى تعتبر أفضل شهادة التي تم طرحها حتي الآن من قبل البنوك.

مميزات شهادات الادخار الـ18%::

1- سعر العائد يتراوح بين 16.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و16.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية.

2- سعر العائد 17% لدورية صرف العائد السنوية.

3- سعر العائد 18% سنويا مع الصرف في نهاية المدة أي تصرف مرة واحدة.