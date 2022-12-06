انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022: البلطي زاد يا ست البيت النهادرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 44 جنيها، بزيادة جنيه.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 270 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 180 جنيها، بزيادة 15 جنيها
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 83 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.