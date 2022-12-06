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سعر السمك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022: البلطي زاد يا ست البيت النهادرة

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رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر  2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 44 جنيها، بزيادة جنيه.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا

3- وصل  سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.

. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 270 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 180 جنيها، بزيادة 15 جنيها

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 83 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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