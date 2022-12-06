انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022: حديد عز اضرب لما شبع النهادرة في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19693 جنيهًا، بانخفاض 234 جنيها. . 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 20417 جنيهًا، بانخفاض 3.85 جنيها. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن. 5- وصل سعر طن الأسمنت 1688 جنيهًا، بزيادة 30.39 جنيها 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن