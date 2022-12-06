مال وأعمال

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء: الفراخ رايحة السوق بالمكياج

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء: الفراخ رايحة السوق بالمكياج والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء هي كما يلي :

 

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 43 جنيه.

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 63 جنيه.

3- سعر كيلو الدواجن الساسو، بلغ سعر الكيلو 50 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 70 جنيهاً.

2- كرتونة البيض الأحمر “71 جنيها .

3- كرتونة البيض البلدي “72 جنيهًا.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا