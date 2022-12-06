انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : الأصفر نزل 50 جنيه دلوقتي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 بقيمة 50 جنيه، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1650 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 1100 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1414 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1650 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1886 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 13200 جنيه.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،