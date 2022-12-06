انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : الأصفر نزل 50 جنيه دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 بقيمة 50 جنيه، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1650 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: