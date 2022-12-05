انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022: زيادة 45 جنيه في الكيلو والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأثنين5 ديسمبر 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 43 جنيها.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات، بارتفاع 8 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 270 جنيها، بارتفاع 45 جنيها
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145جنيه
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 88 جنيها، بزيادة 4 جنيهات
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.