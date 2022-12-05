انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022 : الجرام بـ2000 جنيه رسمي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1730 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 1483 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1337 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1730 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1977 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 13840 جنيه.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،