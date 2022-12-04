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سعر السمك اليوم الأحد ديسمبر 2022: الحقي يا ست الكل البلطي نزل

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رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأحد 4 ديسمبر  2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الأحد ديسمبر 2022:

 
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 43 جنيها، بانخفاض جنيهين

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا

3- وصل  سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات، بارتفاع جنيهين

. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيها

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 90 جنيها، بانخفاض جنيه

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145جنيه

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 84 جنيها، بانخفاض جنيهين

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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