انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأحد ديسمبر 2022: الحقي يا ست الكل البلطي نزل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الأحد ديسمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 43 جنيها، بانخفاض جنيهين
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات، بارتفاع جنيهين
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيها
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 90 جنيها، بانخفاض جنيه
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145جنيه
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 84 جنيها، بانخفاض جنيهين
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.