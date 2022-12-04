انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022: حديد عز أخد الضربة القاضية على دماغه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبيانت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19928 جنيهًا، بزيادة 191 جنيها. . 2- وصل سعر طن حديد عز إلي بانخفاض 298 جنيها. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن. 5- وصل سعر طن الأسمنت 1719 جنيهًا، بزيادة 32 جنيها 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن